Кабмін затвердив новий склад наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України затвердив новий склад наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

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"Цей відбір ми робили спільно з нашими міжнародними партнерами. Перед наглядовою радою буде стояти завдання забезпечення ефективності роботи компанії, проведення швидкого поділу постачання, видобутку і трейдингу компанії, буде завдання забезпечити різке зростання видобутку газу, зменшення витрат, збільшення доходів, надходжень до бюджету та сприяння максимальній демонополізації ринку газу України", - сказав Гройсман.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, до складу наглядової ради "Нафтогазу" увійшли: Клір Спотісед (Великобританія), Бруно Лісква (Франція), Амос Хохштайн (США), Стів Хейсен (Канада), а також три українці - Олександр Гриценко ("Укрексімбанк"), Сергій Попик (радник прем'єр-міністра) і Володимир Демчишин.

За словами Гройсмана, Клір Спотісед створювала ринок газу в Британії і працювала в енергетичному регуляторі Англії, Бруно Лісква – працював на керівних посадах найбільшої енергокомпанії Франції, Амос Хохштайн – дипломат США, який допомагав Україні в питаннях реверсу газу, Стів Хейсен – один з кращих експертів з розвідки та видобутку газу, Олександр Гриценко - голова правління "Укрексімбанку", Сергій Попик – радник глави уряду з міжнародних питань та має великий досвід у міжнародній роботі.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Комітет з призначенням керівників особливо важливих для економіки підприємств при Мінекономрозвитку визначив трьох кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу": Маркуса Річардса, Статі Уорвіка і Чарльза Проктора. Від держави були призначені Юлія Ковалів і екс-міністр енергетики Володимир Демчишин.

У середині квітня 2017 року пішла у відставку представник держави Юлія Ковалів, яка була головою наглядової ради "Нафтогазу". На початку вересня цього року подав у відставку незалежний член спостережної ради Чарльз Проктор.

Решта незалежні члени спостережної ради Пол Уорвік і Маркус Річардс повідомили у вересні про намір піти у відставку. Своє рішення вони пов'язують зі згортанням реформ з боку українського уряду. На початку жовтня в "Нафтогазі" повідомили, що Уорвік і Річардс офіційно склали свої повноваження.

Міжнародні партнери України консолідовано висловили стурбованість ситуацією, яка може загальмувати реформу енергетичного сектора.

Раніше функцію відбору незалежних членів спостережної ради виконував номінаційний комітет, в якому брали участь як члени уряду, так і члени міжнародних організацій. Але 16 листопада уряд прийняв рішення скасувати конкурс на посади незалежних членів наглядової ради і зобов'язав Мінекономрозвитку внести на розгляд Кабміну кандидатури як представників держави, так і незалежних членів.