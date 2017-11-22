"Нафтогаз" - це монстр: Гройсман розповів, що заважає реформі компанії

Прогресу в реформі Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", в тому числі в плані поділу функцій компанії з видобутку і транспортування енергоносіїв (анбандлинг), на сьогоднішній день немає через неефективно побудованої роботи в середині Наку, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Кабінету міністрів.

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"Нам потрібно створити нормальний ринок, і я питаю, а де у нас повноцінно працюють міжнародні компанії? Час від часу з'являються, але з невеликими обсягами. І вам скажу чому – тому що у нас в Україні є монстр у вигляді монополіста НАК "Нафтогаз України". У 2014 році почали реформу "Нафтогазу", але прогресу на сьогодні немає. Розподіл функцій з видобутку, транспортування, продажу газу – цього ж не сталося. Вважаю, що була неефективно побудована робота в середині компанії для досягнення цих цілей", - сказав Гройсман.

При цьому він зазначив, що "Нафтогаз" втратив своє монопольне становище на комерційному ринку природного газу.

"У всій структурі газу для промисловості "Нафтогаз" займає до 7%... Найбільша компанія... Це говорить про те, що це не було пріоритетом компанії", - додав Гройсман.

"Тому наше завдання – демонополізувати ринок газу в Україні, роз'єднати компанію за найвищими європейськими стандартами компаративного управління, забезпечити незалежність компаній одна від іншої... та забезпечити рівний доступ компаніям-продавцям газу до ринку газу в Україні", - сказав прем'єр, додавши, що демонополізація призведе до зменшення ціни на газ в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році уряд ініціював реформу "Нафтогазу України" з метою виконання вимог Третього енергетичного пакету Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і постачання палива кінцевим споживачам. За словами глави правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, відділення функції з транспортування газу необхідно для залучення в управління української ГТС європейської компанії, що сприятиме в подальшому збереженню транзиту газу по території України.

У рамках реформи 9 листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії - оператора ГТС - "Магістральні газопроводи України". На початку липня 2017 року Кабмін почав процедуру відбору членів спостережної ради нової компанії.

Як зазначав раніше "Нафтогаз", уряд і Міненерговугілля відповідають за створення юридичної особи - компанії "Магістральні газопроводи України", а держхолдинг - за наповнення її реальними активами. На початку жовтня в "Нафтогазі" повідомили про створення в "Укртрансгазі" окремої філії, який сконцентрує в собі функції з транспортування газу.