Польська PGNiG підписала п'ятирічний контракт на постачання зрідженого газу зі США
14:00, 22 листопада 2017Енергетика
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Реалізація контракту почнеться в 2018 році. Це перший середньостроковий контракт на постачання СПГ зі США, підписаний PGNiG.
Польща буде закуповувати зріджений газ у США / фото neftegaz.ru
Польський нафтогазовий концерн PGNiG підписав з компанією Centrica п'ятирічний контракт на постачання зрідженого природного газу (СПГ) зі США, йдеться в повідомленні PGNiG.
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«Група PGNiG підписала п'ятирічний контракт на постачання СПГ з терміналу Sabine Pass (США) компанією Centrica LNG Company Limited (Centrica)», - йдеться в повідомленні.
Реалізація контракту почнеться в 2018 році, уточнює PGNiG. Це перший середньостроковий контракт на постачання СПГ зі США, підписаний PGNiG.
Протягом терміну контракту до дев'яти партій СПГ будуть доставлені на польський СПГ-термінал в Свіноуйсьце.
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