Польська PGNiG підписала п'ятирічний контракт на постачання зрідженого газу зі США

Польський нафтогазовий концерн PGNiG підписав з компанією Centrica п'ятирічний контракт на постачання зрідженого природного газу (СПГ) зі США, йдеться в повідомленні PGNiG.

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«Група PGNiG підписала п'ятирічний контракт на постачання СПГ з терміналу Sabine Pass (США) компанією Centrica LNG Company Limited (Centrica)», - йдеться в повідомленні.

Реалізація контракту почнеться в 2018 році, уточнює PGNiG. Це перший середньостроковий контракт на постачання СПГ зі США, підписаний PGNiG.

Протягом терміну контракту до дев'яти партій СПГ будуть доставлені на польський СПГ-термінал в Свіноуйсьце.