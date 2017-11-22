Клімкін назвав критерій успішності енергетичних реформ

Критерієм успішності проведення енергетичних реформ в Україні, в тому числі в газовій сфері, є залучення європейських компаній на ринок нашої країни. Про це в ході засідання уряду заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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"Я вважаю, що має бути один чіткий критерій... Критерієм успішності є залучення європейського енергетичного бізнесу до економіку України, не тільки трейдерів, але і тих, хто здатний змінити у нас ситуацію", - сказав він, додавши, що цей критерій повинен бути поширений на діяльність з транзиту і розподілу газу.

Як повідомляв УНІАН, з 2014 року уряд запустив реформу ринку газу в Україні, яка передбачає ліквідацію монопольного становища деяких гравців та розвиток конкуренції. Для її реалізації в жовтні 2015 року був прийнятий Закон "Про ринок газу".

За інформацією держхолдингу "Нафтогаз України, частка приватних компаній, які займаються імпортом газу в Україну з Європи, в 2016 році досягла 26%, тоді як в 2014 році їх частка становила 1%. У 2016 року держхолдинг купував газ у 15 різних компаній.

За даними Державної фіскальної служби, з початку 2017 року кількість європейських компаній - імпортерів газу зросла до 40, що, на думку експертів, свідчить про привабливість українського газового ринку для іноземних трейдерів.