На ринок зрідженого газу України вийшов ще один гравець

Ще один постачальник - компанія «Альянс Ойл Трейдинг» почала імпортні поставки зрідженого газу до України. Про це кореспонденту УНІАН повідомив аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках нафтопродуктів, Олександр Сіренко.

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«У період з 15 по 18 листопада компанією були оформлені перші партії білоруського СПБТ (марка скрапленого газу – УНІАН) виробництва Мозирського нафтопереробного заводу. Ресурс до України доставлявся автомобільним транспортом», - сказав він, додавши, що до цього «Альянс Ойл Трейдинг» не займався імпортом цього виду моторного палива.

Також Сіренко повідомив, що компанія вже продала на внутрішньому ринку імпортовані обсяги.

«У планах компанії - довести щомісячний імпорт зрідженого газу до 3 тис. тонн, автомобільним і залізничним транспортом», - зазначив експерт.

За його словами, компанія почала торгувати скрапленим газом на українському ринку в листопаді 2016 року, а в жовтні 2017 року вона придбала 5 нових газовозів для транспортування пропан-бутану.

Як повідомляв УНІАН, у серпні цього року в Україні роздрібні ціни на автогаз досягли рекордного значення – майже 17 грн за літр. Такий ріст був викликаний тимчасовим дефіцитом на ринку і обмеженням постачань з боку Росії. Для зниження залежності від РФ українські компанії продовжили диверсифікувати поставки скрапленого газу, почавши імпорт з Казахстану, Польщі, Румунії і портів Чорного моря.

За даними UPECO, «Альянс Ойл Трейдінг» є одним із найбільших імпортерів нафтопродуктів до України. Компанія займається великогуртовою та дрібногуртовою торгівлею дизельним паливом і бензином у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Харківській, Хмельницькій областях, а також у місті Києві.