Правлінню "Нафтогазу" виплатили мільйонні премії за виграш Стокгольмського арбітражу - ЗМІ

Керівному складу НАК "Нафтогаз України" виплачено великі премії за перемогу у першому раунді судового протистояння в Стокгольмі з російським "Газпромом", повідомляє Українська правда.

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"Відповідна виплата була погоджена наглядовою радою НАК ще в серпні поточного року, а самі транші здійснено у вересні-жовтні. Рішення про виплату премії стосується 8 осіб. Серед них – Андрій Коболєв, Сергій Перелому, Юрій Вітренко, Ярослав Теклюк і Костянтин Пожидаєв", - йдеться в повідомленні.

У "Нафтогазі" підтвердили виплату премії, але абсолютну цифру повідомити відмовилися.

За даними видання, виплата премій здійснювалась у розмірі однієї річної зарплати. Минулого року зарплата Андрія Коболєва становила трохи більше 19 мільйонів гривень.

Раніше Андрій Коболєв неодноразово заявляв про те, що підвищення зарплат топ-менеджерів держкомпаній є стимулом у боротьбі з корупцією.

"Щоб зберегти людину, яка приносить результат, і щоб вона не стала корумпованою, потрібно платити йому на ринковому рівні", - говорив він.