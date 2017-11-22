В Україні посилять контроль за обігом пального

19:06, 22 листопада 2017
Енергетика
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На виконання норм Податкового кодексу з 1 січні 2018 року підприємства, які здійснюють виробництво і обіг пального, повинні бути обладнані витратомірами та рівнемірами.

Кабмін прийняв рішення про контроль за обігом пального / фото УНІАН

Кабінет міністрів України затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів і рівнемірів - лічильників, які повинні використовувати підприємства, що здійснюють виробництво та обіг пального.

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Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства фінансів, відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду 22 листопада.

Згідно з повідомленням, на виконання норм Податкового кодексу з 1 січні 2018 року підприємства, які здійснюють виробництво і обіг пального, повинні бути обладнані витратомірами та рівнемірами.

Кабмін визначив порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів і рівнемірів - лічильників рівня пального в резервуарі, а також порядок передачі облікових даних з них електронними засобами зв'язку контролюючим органам.

Згідно з постановою, ведення реєстру здійснює Державна фіскальна служба (ДФС), підприємства щодня відправляють ДФС електронні документи із зазначенням обсягу обігу пального, в реєстрі міститься інформація про розпорядників акцизних складів, витратоміри і рівнеміри.

У Мінфіні відзначили, що вказана міра дасть змогу скоротити обсяги тіньового обігу пального і забезпечить справедливі умови для всіх гравців на ринку.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба в січні-вересні вилучила з незаконного обігу підакцизних товарів на суму 1,6 млрд грн, що на 983 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Теги: #ціни на бензин#обіг пального