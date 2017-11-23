До України прибула чергова партія американського вугілля (фото)

До морського торговельного порту «Южний» сьогодні прибув черговий балкер з вугіллям зі США для компанії «Центренерго».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі порту, 23 листопада державне підприємство «МТП «Южний» прийняло 73 тис. тонн вугілля марки «Г» з США.

Балкер Ocean Dalian ошвартувався біля причалу №6 у 00.25. Відзначається, що американське вугілля буде відвантажене на теплові електростанції «Центренерго».

«З початку року ДП «Морський торговельний порт «Южний» прийняло 14 суден з імпортним енергетичним вугіллям для державних і приватних підприємств. Загальний обсяг перевищив 900 тис. тонн. До кінця 2017 року підприємство готується розвантажити ще кілька балкерів», - зазначив в. о. директора порту «Южний» Віталій Жуковський.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2017 року одна з найбільших українських енергокомпаній «Центренерго» уклала з американською компанією XСoal Energy&Resources контракт на постачання до кінця цього року 700 тис. тонн антрациту.

Довідка УНІАН. Морський торговий порт «Южний» – найбільший за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році і розташований на березі Аджаликського лиману. Це найглибоководніший порт України (глибина підхідного каналу – 15,5 м, глибини біля причалів – 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів – близько 2,6 км