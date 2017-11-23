До України прибула чергова партія американського вугілля (фото)
23 листопада державне підприємство «МТП «Южний» прийняло 73 тис. тонн вугілля марки «Г» зі США.
До морського торговельного порту «Южний» сьогодні прибув черговий балкер з вугіллям зі США для компанії «Центренерго».
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Як повідомили УНІАН у прес-службі порту, 23 листопада державне підприємство «МТП «Южний» прийняло 73 тис. тонн вугілля марки «Г» з США.
Балкер Ocean Dalian ошвартувався біля причалу №6 у 00.25. Відзначається, що американське вугілля буде відвантажене на теплові електростанції «Центренерго».
«З початку року ДП «Морський торговельний порт «Южний» прийняло 14 суден з імпортним енергетичним вугіллям для державних і приватних підприємств. Загальний обсяг перевищив 900 тис. тонн. До кінця 2017 року підприємство готується розвантажити ще кілька балкерів», - зазначив в. о. директора порту «Южний» Віталій Жуковський.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2017 року одна з найбільших українських енергокомпаній «Центренерго» уклала з американською компанією XСoal Energy&Resources контракт на постачання до кінця цього року 700 тис. тонн антрациту.
Довідка УНІАН. Морський торговий порт «Южний» – найбільший за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році і розташований на березі Аджаликського лиману. Це найглибоководніший порт України (глибина підхідного каналу – 15,5 м, глибини біля причалів – 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів – близько 2,6 км