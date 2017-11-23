Кабмін має намір демонополізувати ринок газу в Україні та зробити його прозорим

Кабінет міністрів має намір демонополізувати ринок природного газу в Україні і забезпечити його прозорість, і ця задача стоїть, зокрема, перед новопризначеним наглядовою радою Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомила прес-служба уряду.

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"Мене цікавить прозорість ринку газу та формування справедливої ціни", - сказав прем'єр.

За його словами, демонополізація та формування ефективного паливного ринку є завданням "Нафтогазу" як найбільшої енергетичної компанії держави.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Кабінет міністрів України затвердив новий склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

За словами Гройсмана, перед спостережною радою буде стояти завдання забезпечення ефективності роботи компанії, проведення швидкого поділу постачання, видобутку і трейдингу компанії, буде завдання забезпечити різке зростання видобутку газу, зменшення витрат, збільшення доходів, надходжень до бюджету та сприяння максимальній демонополізації ринку газу України.