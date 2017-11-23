Україна має знизити ренту на видобуток газу на нових свердловинах до 12% - Гройсман

Україна має наступного року скоротити до 12% ставку ренти на природний газ, який буде видобуватися на нових свердловинах, що дозволить прискорити темпи видобутку "блакитного" палива. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час робочої поїздки в Полтавську область.

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"Нам потрібно знижувати рентний платіж на нові свердловини, на новий газ. І знизити цей рентний платіж наступного року до 12%. Це буде хороший внесок у прискорене зростання видобутку газу", - сказав голова уряду.

Також Гройсман повідомив, що в грудні Кабмін прийме низку змін в урядові постанови для того, щоб дерегулювати нафтогазову галузь.

"Ще є ті, які блокують і намагаються створювати перешкоди... Ми зможемо здійснити дерегуляцію. У грудні на одному з засідань уряду ми приймемо зміни до постанови, які дерегулируют цю сферу. Це дасть нам можливість швидко рухатися", - зазначив прем'єр.

На його думку, дерегуляція дозволить наростити видобуток українського газу і в майбутньому відмовитися від імпорту "блакитного" палива.

"Нам потрібно замінити імпортований (навіть європейський) газ паливом власного видобутку. Ми можемо це зробити. Для цього потрібно дерегулювати. Для цього потрібно служби, які дають дозволи, "привести до тями", тому що вони нерідко зловживають цим питанням", - додав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у середині вересня 2016 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, яким пропонувалося знизити ставку ренти на видобуток газу з нинішнього рівня (29%) до 12% з початку 2017 року. Ця норма повинна була поширюватися тільки на нові свердловини. За словами виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній Романа Опимаха, прийняття цього законопроекту повинно було створити стимули для буріння нових свердловин і дозволило б збільшити видобуток газу з початку 2017 року.

6 грудня 2016 року даний законопроект був проголосований у першому читанні. 18 грудня поправка про запровадження 12-відсоткової ренти була скасована на засіданні парламентського Комітету з питань податкової та митної політики. При розгляді цього законопроекту в другому читанні 20 грудня ця норма була остаточно відхилено.

На початку жовтня 2017 року на підтримку цієї ініціативи висловилися Миниэнергоугля.

За 10 місяців 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року Україна збільшила видобуток газу на 3% - до 17,3 мільярда кубометрів.