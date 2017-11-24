Ціни на нафту тримаються вище $63 за барель

Світові ціни на нафту демонструють різноспрямовану динаміку за основними марками в п'ятницю вранці на очікуваннях інвесторами зустрічі міністрів нафти і енергетики по угоді про скорочення нафтовидобутку ОПЕК+, повідомляє Прайм.

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Станом на 06:51 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,27%, до 63,38 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,76% - до 58,46 долара за барель.

Трейдери продовжують очікувати засідання країн угоди про скорочення видобутку нафти ОПЕК+. Зустріч відбудеться 30 листопада у Відні. Багато хто з учасників угоди неодноразово заявляв, що на засіданні буде обговорюватися питання про продовження угоди.

Однак у деяких експертів є сумніви щодо майбутньої зустрічі. "Уявіть собі, якщо б вся напруженість на Близькому і Середньому Сході, між саудитами та іранцями, а також між іншими державами Перської затоки і Катаром якимось чином зірвала зустріч", - наводить агентство Reuters слова головного ринкового стратега AxiTrader Грега Маккенна (Greg McKenna). Разом з тим, він зазначає, що ймовірність такого результату мала.

ОПЕК та низка країн, не входять до організації (ОПЕК+) домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення своєї здобичі нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня минулого року. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року, а в травні продовжено ще на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року.

Інвестори також продовжують очікувати подальшого зниження запасів нафти в США за закриття трубопроводу Keystone. У середині листопада після витоку з Keystone 5 тисяч барелів нафти на території США компанією TransCanada було закрито дві ділянки цього трубопроводу. У зв'язку з цим запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) можуть знизитися, вважають експерти. Пропускна здатність трубопроводу оцінюється в 590 тисяч барелів нафти в день.