"Нафтогаз" з початку року збільшив імпорт газу майже на 30%

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за 10 місяців 2017 року імпортувала з Європи 7,5 мільярда кубометрів газу, що на 1,7 мільярда кубометрів, або на 29%, більше, ніж за аналогічний період попереднього року, повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, цього року "Нафтогаз" купував газ у 13 європейських постачальників. Жодна з цих компаній не поставила більше 30% обсягу імпортованого газу.

"Постачання імпортного газу до України з боку Російської Федерації як в 2016, так і в 2017 році не здійснювалися, всі обсяги газу надходили з європейського напрямку", - зазначили в компанії.

Повідомляється, що в січні-жовтні цього року "Нафтогаз" закупив загалом 19 мільярдів кубометрів газу, що на 2,4 мільярда кубометрів більше, ніж за 10 місяців попереднього року.

У структурі закуплених цього року обсягів газу частка імпорту становила 40%, в "Укргазвидобування" було закуплено 60%.

"Придбаний у "Укргазвидобування" газ в повному обсязі використовується для забезпечення побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії для надання послуг з опалення і постачання гарячою водою населення та релігійних організацій. Інші потреби цих категорій споживачів, які не покривається газом власного видобутку, "Нафтогаз" забезпечує за рахунок імпортованого газу. Компанія не поставляє газ безпосередньо населенню. У той же час куплений компанією ресурс перепродують регіональні газопостачальні компанії (газсбыты) згідно з постановою КМУ від 22 березня 2017 №187", - зазначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу тільки з ЄС, зокрема зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, Угорщини – 1 мільярд кубометрів і Польщі – 1 мільярд кубометрів.

Минулого року Україна скоротила споживання газу порівняно з 2015 роком на 4% – до 30,3 мільярда кубометрів.

Наприкінці листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у російського "Газпрому". Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.