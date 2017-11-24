Роботу Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг заблоковано - Вовк

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не змогла зібрати кворум (4 людини) на останньому засіданні перед припиненням повноважень двох членів регулятора.

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Як передає кореспондент УНІАН, на цьому засіданні мала бути прийнята низка важливих рішень для енергетичної галузі.

"У зв'язку з тим, що з 13 листопада відсутній кворум, робота національної комісії заблокована. Через цю передчасну прикру обставину рішення приймати неможливо", - сказав голова комісії Дмитро Вовк.

За його словами, перед припиненням повноважень двох членів регулятора, комісія в стислі терміни мала намір прийняти 154 рішення, вже готові до розгляду.

Як зазначив Вовк, ці рішення стосувалися переходу на щодобове балансування ринку природного газу, затвердження тарифів для великих енергогенеруючих компаній ("Енергоатом" і "Укргідроенерго"), видачі ліцензій для компаній, які працюють у нафтогазовій сфері та альтернативної генерації, а також для тих, які відповідають за поховання побутових відходів.