ОПЕК і Росія домовилися продовжити обмеження на видобуток нафти - Bloomberg

ОПЕК і Росія домовилися про продовження угоди про скорочення рівня нафтовидобутку (угода ОПЕК+) до кінця 2018 року, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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"ОПЕК і Росія розробили план продовження скорочення видобутку нафти до кінця наступного року, хоча обидві сторони все ще уточнюють важливі деталі", - пише агентство.

Зустріч країн-учасниць угоди ОПЕК+ відбудеться 30 листопада у Відні, на неї також запрошено низку країн, що не беруть участь в угоді.

Наприкінці листопада 2016 року у Відні пройшов саміт ОПЕК, де країни - члени картелю досягли угоди про скорочення видобутку нафти на 1,2 мільйона барелів на добу, до 32,5 мільйона барелів, і визначили квоти для країн - учасниць організації. 10 грудня у Відні пройшла зустріч виробників нафти, що не входять в ОПЕК. Незалежні виробники підписали угоду про скорочення видобутку нафти сумарно на 558 тисяч барелів на добу починаючи з січня 2017 року терміном на півроку. Угода набула чинності 1 січня 2017 року.

24-25 травня 2017 року відбулися зустрічі країн ОПЕК та незалежних виробників нафти, де сторони домовилися продовжити угоду ще на дев'ять місяців, до кінця I кварталу 2018 року, на поточних умовах.