"Нафтогаз": плани щодо досягнення енергонезалежності країни "накриваються мідним тазом"

Програма з нарощування видобутку природного газу державною компанією «Укргазвидобування» опинилася під загрозою через надмірну зарегульованість процедур, які необхідно виконати для отримання спецдозволу або його узгодження, щоб почати видобуток блакитного палива.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба «Нафтогазу України» - материнської компанії «Укргазвидобування».

«Плани щодо досягнення енергонезалежності країни і продажу газу на експорт повільно, але впевнено накриваються тим самим тазом. Програма «Укргазвидобування» зі збільшення видобутку газу під загрозою. Зараз діє застаріла, зарегульована дозвільна система радянських часів, за якої для початку видобутку треба отримати 44 узгодження в 16 відомствах з середнім терміном погодження 3,5 року», - йдеться в повідомленні.

За даними «Нафтогазу», за останні два роки «Укргазвидобування» отримала 54 відмови на погодження надання спеціальних дозволів від Полтавської облради. Тобто в 2016-2017 роках компанія не отримала на Полтавщині, ключовому газоносному регіоні країни, жодного погодження спецдозволу.

«Компанія «Укргазвидобування» задіяла всі власні ресурси для збільшення видобутку, що доводять результати 2017 року. Але чим довше все буде вирішуватися на рівні влади, тим більше видобутку, передбаченого урядовою концепцією, ми ризикуємо втратити», - сказав голова компанії Олег Прохоренко, додавши, що в разі оперативного вирішення питань, які стосуються дозвільних процедур, ризики будуть зняті і видобуток повернеться до раніше передбачених показників.

«Потрібно змінювати систему», - зазначили в «Нафтогазі».

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройман неодноразово заявляв про мету досягнення Україною енергетичної незалежності до 2020 року. До цього моменту наша країна, за його словами, повинна збільшити видобуток газу і з 2020 року – почати експорт «блакитного» палива.

23 листопада він повідомив про необхідність зниження ставки ренти на видобуток газу на нових свердловинах до 12% і реформування дозвільних процедур.

На сьогодні «Укргазвидобування» виконує програму «20/20», яка передбачає збільшення рівня видобутку до 20 млрд куб. м в рік до 2020 року. За 9 місяців 2017 року компанія збільшила видобуток газу на 2,6% - до 15,5 млрд куб. м.