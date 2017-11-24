Голова "Нафтогазу": договір з "Газпромом" не вартий паперу, на якому він написаний

<img alt="Коболєв: Україні слід домовлятися не з " Газпромо",="" а="" з="" Європою="" фото="" УНІАН"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2016_04/1461617030-6616.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2016_04/1461617030-6616.jpg" title="Коболєв: Україні слід домовлятися не з " Газпромом",="">

Голова правління національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв застеріг політиків або чиновників, які хочуть укладати угоди з російським газовим монополістом «Газпром», про ненадійність російського партнера. Таку заяву він зробив у ефірі одного з національних телеканалів.

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«У нас досі є велика кількість людей, які кажуть: а давайте домовимося з «Газпромом», а давайте щось з ними повирішуємо. У мене до них завжди є зворотнє питання: а як ви збираєтеся з ними («Газпромом» - УНІАН) домовлятися. Ви підпишете з ними договір?.. Я давно в цьому бізнесі, і у мене є, на жаль, дуже сумний висновок, що будь-який договір, укладений із «Газпромом», якщо він цій компанії не вигідний, не вартий паперу, на якому він написаний», - сказав він.

За словами Коболєва, Україні слід домовлятися не з «Газпромом», а з Європою.

«Нам потрібні європейські компанії, які зайдуть в Україну, які стануть клієнтами нашої ГТС і виконають своє зобов'язання про перенесення точок передачі газу на східний кордон України. Це дозволить нам стати частиною європейського ринку газу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році на той час прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко підписала з «Газпромом» 10-річний договір на поставку і транзит природного газу. Згідно з цим документом, наша країна була зобов'язана щороку, незалежно від рівня споживання, купувати у російської компанії 52 млрд куб. м газу, а «Газпром» - транспортувати через українську територію до Європи 110 млрд. куб. м.

Російська компанія не виконувала свої зобов'язання, але при цьому вимагала виконання Україною своїх. Це стало причиною для звернення в 2014 році «Нафтогазу» до Стокгольмського арбітражу для захисту корпоративних та національних інтересів.