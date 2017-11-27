Нафта торгується поблизу $64 за барель

Під час електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту знижуються, про це свідчать дані торгів, передає Gazeta.ru.

Січневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зменшилися на 0,46%, до $58,68 за барель.

На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в січні опустилися на 0,06%, до $63,82 за барель.