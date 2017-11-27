В "Укртрансгазі" відзвітували про запаси газу в сховищах
09:36, 27 листопада 2017Енергетика
541
Запаси газу в ПСГ за тиждень скоротилися на 1,5% - до 16,3 мільярда кубів.
Ілюстрація REUTERS
Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 18 по 25 листопада скоротилися на 1,5%, або на 252 млн куб. м, - до 16,341 млрд куб. м з 16,593 млрд куб. м. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».
Читайте також"Нафтогаз" з початку року збільшив імпорт газу майже на 30%
Зокрема, за даними компанії, 25 листопада зі сховищ було відібрано 39,35 млн куб. м газу.
Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня Україна припинила закачування газу до підземних сховищ і почала його відбір для потреб опалювального сезону.
Україна до початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня) накопичила у ПСГ 16,8 млрд кубометрів газу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter