"Армія vs криза": нафтову промисловість Венесуели очолить військовий

Президент Венесуели Ніколас Мадуро в неділю призначив генерал-майора Національної гвардії Мануеля Кеведо міністром нафти і президентом держкомпанії PDVSA на тлі падіння видобутку в країні, яка сильно залежить від експорту нафти, повідомляє Reuters.

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Призначення Кеведо стало несподіванкою для галузевих експертів, які вважають, що його вступ на нову посаду - погана ознака для нафтового сектора Венесуели."Настав час для нової нафтової революції", – сказав Мадуро в телезверненні в неділю, закликавши Кеведо очистити PDVSA від корупції.

Кеведо належить змінити двох ветеранів галузі та стати однією з найвпливовіших осіб в країні, яка володіє величезними запасами нафти. Йому потрібно буде вирішувати корупційні скандали та проводити намічену реструктуризацію боргу в умовах рецесії і деструктивних економічних санкцій США.

Аналітики також зазначають, що призначення Кеведо зайвий раз підкреслює посилення ролі військових у владі.

"Військові досягли своєї мети, отримавши контроль над PDVSA. Прогноз нерайдужний", – сказав Франциско Мональди з Baker Institute. Його позиція в цілому відображає поточні настрої в нафтовому секторі Венесуели.

Кеведо, який до цього обіймав посаду міністра житлового будівництва Венесуели, намагатиметься підняти видобуток нафти в країні, який цього року впав до мінімального рівня майже за три десятки років.

Як саме він збирається це робити, наразі не ясно.

За словами джерел в PDVSA, призначення Кеведо на посаду президента компанії, напевно, посилить "відтік мізків" та ускладнить роботу компанії - від регулярних операцій до взаємодії з облігаціонерами.

Економіка Венесуели впала слідом за обвалом цін на сировину. Сама PDVSA зараз ледве знаходить кошти для буріння свердловин і підтримки роботи трубопроводів, портів та інших об'єктів нафтової інфраструктури.