"Укртрансгаз" збільшив інвестиції в модернізацію ГТС майже на 20%

Державна компанія-оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" за 9 місяців 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила інвестиції в модернізацію і технічну підтримку ГТС на 18,2% - до 3,072 мільярда гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"За 9 місяців поточного року "Укртрансгаз" профінансував модернізацію і технічну підтримку української ГТС розміром 3 мільярдів гривень, з них видатки на капітальні інвестиції склали 1,540 мільярда гривень, на програму ремонтів і технічного обслуговування - 789 мільйонів гривень, на програму забезпечення матеріально-технічними ресурсами - 743 мільйони гривень", - повідомили в компанії, додавши, що за звітний період сума капітальних інвестицій зросла на 50% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

За інформацією прес-служби, з липня по вересень одними з найбільших проектів, куди були вкладені капітальні інвестиції, стали реконструкція блоку підготовки паливного, пускового, імпульсного газу дотискувальної компресорної станції "Більче-Волиця" (Львівська область), капітальний ремонт ділянки довжиною 27 кілометрів транзитного магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород", реконструкція установки осушки газу Червонопартизанского підземного сховища газу (Чернігівська область) та ін.

"Це дає можливість на десятиліття продовжити термін надійної експлуатації об'єктів газотранспортної системи України, тим самим гарантувати стабільну транспортування газу як європейським, так і українським споживачам", - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2017 року "Укртрансгаз" збільшив інвестиції в модернізацію і технічну підтримку ГТС на 64% - до 2,321 мільярда гривень.

24 листопада голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив про надійність роботи української ГТС і достатності коштів, які надходять від транзиту газу, для її модернізації. За його оцінками, мінімальний обсяг інвестицій для нашої ГТС становить від 200 до 300 мільйонів доларів на рік.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярда кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".