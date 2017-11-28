Нафта дешевшає в очікуванні зустрічі ОПЕК+

Світові ціни на нафту знижуються у вівторок на тлі невизначеності долі угоди щодо скорочення видобутку нафти ОПЕК+, а також на галузевих новинах зі США, повідомляє Прайм.

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Станом на 7:43 вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,27%, до 63,21 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,53%, до 57,8 долара за барель.

Трейдери продовжують чекати зустріч міністрів нафти і енергетики всіх 24 держав угоди про скорочення видобутку "чорного золота", які входять і не входять до ОПЕК. Засідання відбудеться в четвер, 30 листопада, у Відні. Напередодні зустрічі, 29 листопада, відбудеться засідання міністерського комітету з моніторингу виконання угоди ОПЕК+ і коригування його умов, до якого входять лише представники шести країн угоди: Саудівської Аравії, Венесуели, Кувейту, Алжиру, Оману та Росії.

Зазначається, що трейдери зберігають обережність, оскільки немає впевненості, чи буде в підсумку продовжено угоду на зустрічі у Відні і на який термін.

Тиск на вартість марки WTI спричинюють новини про відновлення роботи трубопроводу Keystone компанії TransCanada після ремонту. Раніше TransCanada повідомила, що зібрала 44,4 тисячі галонів (близько 1 тисячі барелів нафти після розливу на трубопроводі Keystone в американському штаті Південна Дакота. Обсяг витоку оцінюється в 5 тисяч барелів нафти. Частина трубопроводу Keystone від Хардісті в канадській Альберті до Кушинга (Оклахома, США) і від Хардісті до Вуд-Рівера та Патоки (Іллінойс, США) була перекрита минулого тижня.