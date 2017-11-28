Порошенко звільнив одного члена Нацкомісії з тарифів

Президент України Петро Порошенко, згідно з планом ротації членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), звільнив одного члена регулятора – Бориса Циганенко.

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Про це йдеться в указі голови держави від 27 листопада, який опубліковано на сайті Адміністрації президента.

"Звільнити Циганенко Бориса Володимировича з посади члена НКРЕКП", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року парламент прийняв закон про НКРЕКП, згідно з яким члени регулятора відбираються Конкурсною комісією. Ця комісія складається з 5 членів, двох з яких призначає президент, одного – Кабмін з пропозицією Міненерговугілля і ще двох – профільні парламентські комітети.

У жовтні-листопаді Верховна Рада, Кабмін і президент призначили членів Конкурсної комісії.

Починаючи з 13 листопада 2017 року на засіданнях регулятора немає кворуму (4 людини), тому він не може приймати рішення. Останнє засідання до припинення повноважень двох членів (24 листопада) також не відбулося. В результаті відсутності кворуму комісія не змогла прийняти понад 150 важливих рішень для галузі, наприклад, про встановлення тарифів для генеруючих компаній, оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік, про видачу ліцензій для нових компаній.

З 26 листопада припиняються повноваження двох членів регулятора - Бориса Циганенко та Вікторії Морозової.