У Європі схвалили модель формування запасів нафтопродуктів в Україні

Європейське Енергетичне співтовариство схвалило модель формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, які будуть необхідні для зниження ризиків виникнення дефіциту на ринку моторного палива України. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства резерву.

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"27 листопада голова Держрезерву Вадим Мосійчук на Дев'ятому нафтовому форумі Енергетичного співтовариства в столиці Сербії Белграді представив модель формування та фінансування мінімальних запасів нафти в Україні у відповідності з Директивою 2009/119/ЄС. Обрана модель запасів була підтримана членами Європейського енергетичного співтовариства", - повідомили в агентстві, додавши, що наступним кроком буде винесення проекту застосування цієї моделі на розгляд та затвердження Кабінетом міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2017 року Агентство держрезерву представило одну з перших моделей створення запасів нафти і нафтопродуктів, згідно з якою планується зібрати близько 2 мільйонів тонн.

Згідно представленої інформації, нафту і нафтопродукти будуть зберігатися на підвідомчих Держрезерву комбінатах. Для створення і управління резервами в 2017 році планується створити окремий держпідприємство "Нафторезерв". За словами Мосійчука, резерви будуть сформовані на 30% сирої нафти і 70% нафтопродуктів, з яких 28% - бензин і 72% - дизельне паливо. Джерелом фінансування цих запасів може бути додатковий акцизний податок на нафтопродукти, допомога від міжнародних фінансових організацій або кошти державного бюджету.