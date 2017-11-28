Україна в жовтні скоротила споживання газу на 18%
15:16, 28 листопада 2017Енергетика
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За місяць наша країна спожила 2,3 мільярда кубів газу.
Україна в жовтні скоротила споживання газу / фото УНІАН
Україна в жовтні 2017 року скоротила споживання природного газу порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 18% - до 2,282 млрд куб. м, повідомляє Державна служба статистики.
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Згідно з повідомленням, порівняно з вереснем цього року споживання газу в жовтні зросло на 64,9%.
Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2015 роком на 4% - до 30,3 млрд куб. м.
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