Україна вперше увійшла до двадцятки найкращих газових хабів Європи, посівши 18-те місце і випередивши Болгарію і Румунію. Про це повідомляє прес-служба Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України».

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«Україна вперше увійшла до двадцятки кращих газових хабів Європи в рейтингу Європейської асоціації газових трейдерів (EFET), посівши 18-те місце. EFET вперше включила Україну у щорічний огляд газових хабів», - повідомили в компанії, додавши, що наша країна отримала 3,5 балу і поступилася таким ліквідним хабам, як NBP (Велика Британія), TTF (Нідерланди), NCG (Німеччина), але випередила Болгарію і Румунію, які розпочали процес лібералізації газового ринку значно раніше за Україну.

За інформацією «Нафтогазу», для поліпшення позицій в рейтингу Україна має встановити тарифи на внутрішніх точках входу/виходу з газотранспортної системи, впровадити щоденне балансування роботи ГТС і розвивати торгівлю газом у рамках процесу щоденного балансування.

«Прийняття проекту змін до Кодексу ГТС, який було розроблено «Укртрансгазом» і подано в Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, допоможе українському хабу значно поліпшити свої позиції і піднятися в наступному огляді EFET», - відзначили в держхолдингу.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон заявляв, що кінцева мета реформування газового ринку України - це створення протягом 10-15 років на базі потужностей української газотранспортної системи і підземних сховищ газу Східно-європейського газового хабу з річним оборотом торгів близько 215 млрд куб. м.

27 листопада очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив, що для створення такого хаба необхідно впровадити європейське законодавство, зокрема, внести відповідні зміни до Кодексу ГТС. Другою умовою створення хаба, за словами Коболєва, є завершення розгляду Стокгольмським арбітражем справи між «Нафтогазом» і російським газовим монополістом «Газпромом» щодо контракту на транзит газу.

Довідка УНІАН. Хаб - це точка (регіон), в якому можуть сходитися кілька трубопроводів, тобто напрямків поставок газу. У цій точці відбувається фізична торгівля газом, а також можуть надаватися послуги з його зберігання, наприклад, у підземних газових сховищах. Для створення такого торговельного майданчика Україна має 12 підземних сховищ, які використовуються лише на 50-55%, а також найпотужнішу в Європі газотранспортну систему.