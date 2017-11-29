Фонд держмайна оголосив конкурс оцінювача частини системи охолодження ЧАЕС для розміщення сонячної електростанції

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відбору оціночної компанії, яка визначить вартість частини споруди системи охолодження об'єктів Чорнобильської АЕС загальною площею 2,5 мільйона квадратних метрів під розміщення надалі сонячної електростанції, повідомив в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров на своїй сторінці в Facebook.

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"Фонд державного майна україни оголошує конкурс з відбору оціночної компанії, яка визначить вартість частини інженерної споруди системи охолодження об'єктів ЧАЕС, загальною площею 2500 тисяч квадратних метрів. Передбачається, що об'єкт буде використаний під розміщення великої сонячної електростанції", - написав Трубаров.

Він повідомив, що документи від компаній, що бажають провести оцінку, приймаються до 12 грудня. Конкурс відбудеться 18 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України передасть в оренду ділянку площею 2,5 тисячі гектарів, який розташований в зоні відчуження і призначений під розміщення сонячних електростанцій, приватної компанії "Солар Чорнобиль".

За даними Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, засновниками "Солар Чорнобиль" є компанія "Батьківщина Енерджі Груп" та Євген Варягін (він також є кінцевим бенефіціаром).

В кінці серпня минулого року Держагентство з управління зоною відчуження повідомило про намір передати в оренду 3,38 га землі на 49 років під будівництво сонячної електростанції. Вартість об'єкта оренди без урахування ПДВ становить 6,2 мільйона гривень. Після цього агентство опублікувало презентацію розробки проекту будівництва сонячних електростанцій в Чорнобильській зоні Chornobyl Solar в 10-кілометровій зоні АЕС на площі 2,5 тисячі га.

В кінці липня повідомлялося, що ФДМУ має намір здати в оренду на 40 років частина споруд на території ЧАЕС для будівництва сонячної електростанції потужністю 100 МВт.