Росія уклала третину газопроводу "Турецький потік"

До теперішнього часу "Газпром" уклав сумарно 30% двох ниток морської ділянки газопроводу "Турецький потік", повідомляє російський газовий холдинг.

Читайте також"Газпром" закінчив будівництво "Турецького потоку" в Росії"Будівництво йде за графіком, роботи в даний час ведуться у винятковій економічній зоні Туреччини. На сьогоднішній день в Чорному морі укладено 30% (555 км) двох ниток морської ділянки газопроводу", - йдеться в повідомленні.

"Газпром" 7 травня почав будівництво морської ділянки газопроводу "Турецький потік" біля російського узбережжя Чорного моря.Проект "Турецький потік"передбачає будівництво газопроводу через Чорне море до європейської частини Туреччини і далі до кордону з Грецією. Довжина морської частини труби повинна скласти близько 910 км, сухопутної частини по турецькій території - 180 км.

Перша нитка буде призначена для турецького ринку, друга - для газопостачання до країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки - 15,75 млрд куб. м газу в рік.

Вартість будівництва "Турецького потоку"оцінюється в $6 млрд. Раніше "Газпром" планував інвестувати в проект €11,4 млрд, але тоді мова йшла про чотири нитки газопроводу.