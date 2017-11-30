Світові ціни на нафту знову пішли вгору

Світові ціни на нафту зростають у четвер напередодні зустрічі міністрів нафти і енергетики всіх 24 держав угоди про скорочення видобутку нафти, що входять і не входять в ОПЕК (ОПЕК+), за підсумками якої, як очікується, буде прийнято рішення про продовження угоди, повідомляє Прайм.

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"За станом на 08:37 вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,45%, до 62,81 долара за барель, ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,31%, до 57,48 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Трейдери уважно стежать за новинами з Відня, де в четвер відбудеться зустріч ОПЕК+. У середу пройшло засідання міністерського комітету з моніторингу виконання угоди ОПЕК+ (Joint OPEC-Non-OPEC Ministerial Monitoring Committee, JMMC), в який входять тільки представники шести країн угоди: Саудівської Аравії, Венесуели, Кувейту, Алжиру, Оману і Росії. JMMC рекомендував продовжити угоду на період після першого кварталу 2018 року, однак не визначився зі строком такого продовження, повідомляв міністр нафти, електроенергетики і водних ресурсів Кувейту Ессам аль-Марзук.

ОПЕКта низка країн, що не входять до організації, домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення своєї здобичі нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. У травні термін його дії був продовжений на три квартали - до кінця березня 2018 року.

На думку аналітиків, яке наводить видання The Wall Street Journal, ринок схиляється до того, що угоду буде продовжено ще на дев'ять місяців, тобто до кінця наступного року. За словами експертів, будь-яка ознака продовження угоди на коротший за дев'ять місяців термін може призвести до зниження нафтових котирувань.