Санкції в дії: прибуток "Газпрому" падає, а борг зростає

Чистий борг російського газового монополіста «Газпрому» за дев'ять місяців 2017 року виріс на 37%, до 2,6 трлн рублів (1 долар - 59 руб.). Велика частина приросту припала на III квартал - борг збільшився на 346,6 млрд руб., йдеться у звітності "Газпрому".

Як наголошується в документі, чиста сума боргу (визначається як короткострокові кредити і позики та поточна частина зобов'язань по довгострокових кредитах і позиках, короткострокові векселі до сплати, довгострокові кредити і позики, довгострокові векселі до сплати за вирахуванням грошових коштів і їх еквівалентів, а також грошових коштів та їх еквівалентів з обмеженням до використання у відповідності з умовами деяких кредитів і позик, та інших договірних зобов'язань) збільшилася на 705 861 млн руб. або на 37%, з 1 932 895 млн руб. за станом на 31 грудня 2016 року до 2 638 756 млн руб. за станом на 30 вересня 2017 року.

У "Газпромі" підкреслюють, що причини збільшення даного показника пов'язані зі зростанням суми кредитів і позик і зменшенням залишків грошових коштів та їх еквівалентів. Зниження залишків грошових коштів, в основному, пов'язано із зростанням коштів, розміщених на депозитах, сума яких за дев'ять місяців, які закінчилися 30 вересня 2017 року, зросла на 323 576 млн руб.

Чистий прибуток «Газпрому» за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) з січня по вересень скоротилася на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 581,8 млрд руб. Згідно зі звітом, виручка від продажу зросла на 7,4%, досягнувши 4,64 млн руб.

В опублікованій «Газпромом» звітності за МСФЗ за січень-вересень поточного року йдеться про можливі нові ризики для інвесторів у зв'язку з законом про нові санкції США, який був прийнятий у серпні. У компанії нагадали про положення закону, згідно з яким президент США може вводити санкції відносно осіб, які здійснювали інвестиції, продавали товари, надавали послуги Росії на суму понад $1 млн.

Також у звіті підкреслюється, що цей закон «створює ризик екстериторіального застосування окремих санкційних обмежень США і може негативно позначитися на участі іноземних осіб в окремих нових проектах "Газпрому".