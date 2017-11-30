Запорізька АЕС підключила до мережі перший енергоблок

Запорізька АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", підключила до мережі перший енергоблок після проведення середнього планового ремонту, повідомила прес-служба компанії.

Читайте такожЗаконопроект про добудову двох енергоблоків ХАЕС може бути поданий в Раду на початку 2018 року

"29 листопада 2017 року о 18:45 енергоблок №1 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після завершення середнього планового ремонту", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на даний час на Запорізькій АЕС в роботі перебуває 4 енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 3 085 МВт.

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону", - повідомили в компанії.

Також у прес-службі повідомили, що на енергоблоці №4 станції в процесі проведення пускових операцій виявлені зауваження парогенератору №1. "Прийнято рішення про продовження ремонтних робіт та уточнення знову виявлених дефектів. Енергоблок №4 переводиться в стан "холодна зупинка", - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.