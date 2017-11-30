Кредит для погашення боргів: "Енергоринок" позичив в "Ощадбанка" 2 мільярди

Державне підприємство "Енергоринок", оператор оптового ринку електроенергії України, залучило в "Ощадбанку" непоновлювану кредитну лінію на суму 2 мільярди гривень, говориться в повідомленні компанії в електронній системі держзакупівель Prozorro. Відповідний договір був підписаний 30 листопада.

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Цільове призначення лінії – погашення заборгованості, що утворилася до 1 вересня 2017 року, перед енергогенеруючими компаніями теплових електростанцій.

Вартість обслуговування лінії - близько 380 мільйонів гривень. Термін використання лінії: 12 місяців.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоринок" залучає низку кредитів в "Ощадбанку" для авансування виплат за електроенергію для компаній теплової генерації, а також для компаній-операторів ТЕЦ. Теплоелектроцентралі отримують таке фінансування для проведення ремонтів в ході підготовки до опалювального періоду.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Енергоринок" виконує функції оптового постачальника і оператора ринку електричної енергії, розпорядника системи розрахунків та грошей на ринку електроенергії. Також підприємство є головним оператором системи комерційного обліку електроенергії. Ця компанія отримує розрахунки за електроенергію від постачальників (обленерго) і оплачує генеруючим компаніям вартість виробленої ними електроенергії.