Данія прийняла закон, який дозволяє заборонити прокладку російського "Північного потоку-2" в її водах

У четвер Данія прийняла закон, який може дозволити країні заблокувати прокладку російського трубопроводу "Північний потік-2" в її територіальних водах, пише Рейтер.

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Закон дозволяє уряду накладати заборону на проекти трубопроводів, виходячи з інтересів національної безпеки та зовнішньої політики. Раніше ці аспекти не вказувалися як фактори, здатні перешкодити будівництву трубопроводу у водах Данії.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 російський «Газпром» та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2», що доповнюватиме дві працюючі нитки «Північного потоку-1».

В кінці квітня 2017 «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2».

За оцінками голови національного холдингу «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 становитимуть близько 3 млрд дол.

У кінці жовтня посол США в Україні Марі Йованович заявила, що газопровід «Північний потік-2» позбавить Україну 2,7 млрд дол. транзитних доходів на рік, що еквівалентно 3% ВВП країни.

Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планують побудувати поряд з вже існуючим «Північним потоком-1».