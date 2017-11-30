Третій енергоблок Рівненської АЕС почали готувати до продовження терміну експлуатації

Державна інспекція ядерного регулювання (діяр) узгодила Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" початок проведення ремонту третього енергоблоку Рівненської АЕС для продовження терміну його експлуатації.

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Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні колегії Держатомрегулювання.

"Середній ремонт ми плануємо виконати з 7 грудня 2017 року по 3 серпня 2018 року протягом 240 календарних днів", - доповів на засіданні Держатомрегулювання директор Рівненської АЕС Павло Павлишин.

За його словами, за цей період заплановано виконати середній ремонт реакторної установки з повним вивантаженням активної зони, капітальний ремонт всіх парогенераторів, трьох головних циркуляційних насосів, капітальний ремонт двох дизель-генераторних установок, середній ремонт турбіни та інші роботи.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" вважає своїм завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків для забезпечення високого рівня виробництва електроенергії в майбутньому. У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

У вересні 2016 року Держатомрегулювання прийняла рішення про продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС до 23 грудня 2025 року, а в жовтні - другого енергоблоку цієї станції до 19 лютого 2026 року. 3 листопада було прийнято рішення про продовження терміну експлуатації третього блоку ЗАЕС – до 5 березня 2027 року.

На початку листопада президент компанії Юрій Недашковський повідомив, що на початку грудня повинен вийти на тривалий ремонт третій блок РАЕС.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тисяч кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тисяч кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.