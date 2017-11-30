У Житомирі проведуть семінар про ефективний енергоменеджмент у бюджетній сфері

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, Держенергоефективності спільно з Проектом GIZ «Реформа в сфері енергоефективності України», представництвом Фонду ім. Ф. Еберта в Україні проведуть у Житомирській області семінар.

Тема заходу - «Енергоменеджмент у бюджетній сфері: реалії енергоефективності без капіталовкладень».

Семінар відбудеться завтра, 1 грудня, о 10.00 годині у великій залі Житомирської ОДА за участю керівництва області, міста, Держенергоефективності та представників проекту GIZ.

Під час семінару розглядатимуться, зокрема, питання розподілу та використання коштів, заощаджених бюджетними установами.

У рамках заходу також планується огляд учасниками приміщення семінару дитячого садка № 63, де проведено термомодернізацію за європейськими стандартами.

Детальніше про це можна дізнатися на сайті Житомирської облдержадміністрації.