Постпред РФ при ЄС розповів про долю транзиту російського газу через Україну

Постпред РФ при ЄС Володимир Чижов заявив, що після будівництва газопроводу «Північний потік-2» гарантії транзиту через Україну будуть «не потрібні».

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Чижов сказав журналістам у Москві.

«Я думаю, гарантії жодні не потрібні - це об'єктивна логіка, транзит збережеться, але, звичайно, не в тих обсягах, в яких це відбувається зараз», - зазначив Чижов.

За його словами, іншого шляху поставок газу до Молдови, як через Україну, немає, крім того, через Україну йде газ до європейської частини Стамбула.

При цьому Чижов заявив, що транзит газу через Україну обходиться дорожче, ніж через газопроводи по дну Балтійського моря.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» і компанії Shell, OMV, E.On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2», який доповнюватиме дві працюючі нитки «Північного потоку-1».

Наприкінці квітня 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2».

За оцінками голови національного холдингу «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становитимуть близько 3 млрд дол.

Наприкінці жовтня посол США в Україні Марі Йованович заявила, що газопровід «Північний потік-2» позбавить Україну 2,7 млрд дол. транзитних доходів на рік, що еквівалентно 3% ВВП країни.

Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати з поряд вже існуючим «Північним потоком-1».