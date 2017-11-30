Компанія Ахметова вперше почала закуповувати вугілля в Росії у непов'язаних компаній - ЗМІ

Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова в жовтні почав імпортувати з Росії для потреб своїх станцій вугілля у непов'язаних з групою виробників - ТОВ Разрез Кийзаський і Печорської гірської компанії, хоча раніше купував російське вугілля тільки у шахтоуправління Обухівська (Ростовська область), що входить у ДТЕК.

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Про це повідомляє Liga.net з посиланням на представників компаній-постачальників.

Всього в жовтні ДТЕК закупив близько 110 вугілля марки Т (худе) у компаній Разрез Кийзаський (Кемеровська область) і Печорської гірської компанії (Москва). Це вугілля постачається для потреб Придніпровської та Криворізької ТЕС компанії ДТЕК Дніпроенерго.

Це перші закупівлі енергетичного вугілля в Росії холдингом ДТЕК у непов'язаних компаній. Раніше ДТЕК завозив російський антрацит виробництва власної компанії - шахтоуправління Обухівська.

Минулого місяця постачання енергетичного вугілля з ростовських шахт ДТЕК на власні ТЕС холдингу в Україні становили близько 69 тис. тонн, що вдвічі більше ніж у вересні (34,6 тис. тонн).

Також холдинг імпортував близько 120 тис. тонн південноафриканського вугілля (постачальник Glencore) і 64 тис. тонн вугілля газової групи з США (постачальник - Xcoal energy & Resources), за даними холдингу.

Таким чином, у жовтні на станції ТЕС генеруючих компаній групи ДТЕК у жовтні надійшло близько 363 тис. тонн імпортного енергетичного вугілля.

Як повідомлялося, Україна увійшла в опалювальний сезон 2017-2018 роках з найнижчими запасами вугілля. При цьому в країні спостерігається дефіцит як антрацитної, так і газової (видобувається в Україні) груп вугілля. ДТЕК і державна Центренерго імпортують паливо з ПАР і США.