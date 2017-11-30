ОПЕК і партнери домовився продовжити пакт про скорочення видобутку нафти до 2019 року

Країни ОПЕК у Відні 30 листопада продовжили угоду про скорочення видобутку нафти ще на дев'ять місяців — до кінця 2018 року, розповіли журналістам міністр нафти Оману Мухаммед ар-Румхі та міністр нафти Ірану Біжан Намдар Зангане.

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До продовження приєдналися і країни, що не входять в картель, включаючи Росію, повідомив Bloomberg з посиланням на учасників наради (вона відбулося відразу після зустрічі країн ОПЕК також у Відні). Це підтвердив журналістам міністр нафти Іраку Джаббар аль-Луейбі.

Перед початком наради російський міністр енергетики Олександр Новак заявив, що ОПЕК і країнам, що не входять в картель, отрібно продовжувати скоординовані дії в 2018 році для подальшого балансування ринку нафти. Напередодні він сказав, що учасники моніторингового комітету ОПЕК і країн, що приєдналися до нього, (ОПЕК+) виступили на підтримку продовження дії угоди про скорочення видобутку, передає РБК.

Тепер угода ОПЕК+ діятиме до кінця 2018 року. Це вже друге продовження угоди, яка була укладена в кінці 2016 року. Тоді 13 країн ОПЕК і 11 країн поза картелем, включаючи Росію, вперше домовилися про скорочення видобутку нафти на 1,8 млн бар. у добу щодо рівня жовтня 2016-го протягом перших шести місяців 2017 року. Це приблизно 2% загальносвітового видобутку.

Країни ОПЕК погодилися скоротити видобуток на 1,2 млн бар. у добу, Росія — на 300 тис. бар. в добу. 25 травня у Відні країни-учасниці продовжили дію угоди на дев'ять місяців — до кінця березня 2018 року.

За майже рік дії угоди — з третього кварталу 2016 року по третій квартал 2017 року комерційні запаси нафти в країнах ОЕСР скоротилася з 3,067 млрд барелів до 2,985 млрд барелів, запаси в танкерах — з 1,068 млрд бар. до 997 млн бар. нафти, випливає зі звіту ОПЕК.

При цьому видобуток нафти в США, які не приєдналися до цієї угоди, з кінця листопада 2016 року зріс на 11,5% до 9,7 млн бар. в добу.