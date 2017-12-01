Нафта в плюсі завдяки продовженню ОПЕК+ пакту про обмеження видобутку

Ціни на нафту стримано зростають вранці в п'ятницю за підтримки продовження ОПЕК+ глобального пакту про обмеження видобутку сировини до кінця наступного року.

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Ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,37 відсотка до $62,86 за барель. Ф'ючерсні контракти на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $57,57 за барель, що на 0,3 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Організація країн-нафтоекспортерів ОПЕК і країни поза картелем, включаючи Росію, в четвер домовилися продовжити угоду про скорочення нафтовидобутку до кінця 2018 року, розраховуючи в кінцевому рахунку прибрати з ринку надлишки сировини і домогтися балансу.

Однак учасники угоди дали зрозуміти, що готові вийти з нього раніше часу в разі перегріву.

Наступне засідання ОПЕК, на якому ключові нафтовиробники обговорять загальний успіх справи, заплановане на червень наступного року.

Продовження нафтового пакту на 9 місяців вже було закладено в ціну на нафту, у зв'язку з чим аналітики раніше попереджали про знижувальну корекцію.

Одним із головних противаг зусиллям ОПЕК+ залишається нарощування виробництва сировини в США, головним чином ресурсів сланцевої нафти.