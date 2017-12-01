"Посилять панування Росії на ринку Європи": в США попередили про небезпеку газопроводів в обхід України

У Сполучених Штатах Америки занепокоєні, що побудова газопроводів "Північній потік-2" та "Турецький потік" усуне Україну як транзитера газу до Західної Європи.

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Про це на брифінгу у Вашингтоні сказала речник Державного департаменту Хезер Науерт, йдеться у повідомленні на сайті відомства.

"Ми погоджуємося з багатьма нашими європейськими партнерами, що "Північний потік-2" та багатопровідний "Турецький потік" посилять російське панування на ринку газу Європи. Це призведе до зменшення можливостей диверсифікації джерел енергії. Це може створити загрозу безпеці у вже напруженому регіоні Балтійського моря та це сприятиме досягненню російської мети з нанесення шкоди Україні - що особливо турбує нас - шляхом припинення її ролі транзитної країни для експорту російського газу до Європи", - сказала Науерт.

"Побудова "Північного потоку-2" зосередить близько 75% російського імпорту газу до ЄС через єдиний маршрут, створюючи потенційний пропускний пункт, який значно збільшить уразливість Європи перед перебоями з поставками", - заявила речник.

"Ми вважаємо, що ці два проекти дозволять "Газпрому" відрізати транзит через Україну... що економічно нанесе шкоду Україні, позбавляючи її близько 2 мільярдів доларів щорічного прибутку від транзиту", - підсумувала Науерт.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2», що доповнює вже працюють дві нитки «Північного потоку-1».

У кінці квітня 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2».

За оцінками голови національного холдингу «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становитимуть близько 3 млрд дол.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планують побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».