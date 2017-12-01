Голова Житомирської ОДА Гундич підписав меморандум з Держенергоефективністю про енергоменеджмент

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні підписав меморандум з головою Держенергоефективності Сергієм Савчуком про створення в облдержадміністрації сектору енергоменеджменту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, підписання відбулося під час регіонального семінару «Енергоменеджмент у бюджетній сфері: реалії енергоефективності без капіталовкладень».

«Сьогоднішній захід підтверджує, що енергоефективність у нас в пріоритеті. На рівні облдержадміністрації, обласної ради прийняті програми, які допомагають людям втілювати енергоефективні заходи. Так, за програмою теплих кредитів 12 тис. жителів області вже утеплили своє помешкання. Також за програмою енергоефективності в області ми відшкодовуємо людям до 20 % за сонячні електростанції. Спочатку ми ставили планку, якщо 30-35 родин скористаються програмою, то це буде гарний показник. Але вона стрімко набуває популярності. Більше 50 домогосподарств вже встановили сонячні електростанції на Житомирщині. Ми чітко розуміємо, що енергонезалежність родини – це незалежність нашої держави», – наголосив Гундич.

За його словами, крім підтримки приватних власників сонячних електростанцій, в області реалізуються проекти з будівництва потужних сонячних станцій – у Бердичівському та Лугинському районах. «Меморандум з Держенергоефективністю підтверджує, що ми створимо у себе сектор з енергоменеджменту. Маю надію, що на місцях також будуть люди, які допомагатимуть втілювати ці заходи на місцях. Цей меморандум буде для мене додатковим стимулом реалізовувати ті проекти, які потрібні для енергетичної незалежності нашої держави», – зазначив голова облдержадміністрації.

Під час семінару представники районів, міст, енергетичних компаній знайомилися з концепцією матеріального стимулювання осіб, задіяних в системах енергоменеджменту, дізнавалися про впровадження системи енергетичного менеджменту для підвищення енергетичної ефективності будівель. Вони також обговорили, як використовують сучасне освітлення громадських будівель на досвіді Польщі.