Українська ГТС прокачала вдвічі більше російського газу за "Північний потік-1"

Українська газотранспортна система прокачала в два рази більше транзитного російського газу в країни ЄС порівняно з газопроводом, який прокладений в обхід території нашої країни, по дну Балтійського моря - "Північний потік-1" за весь час роботи обхідного маршруту.

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Про це свідчать дані компаній-операторів української ГТС і "Північного потоку-1" - "Укртрансгазу" і Nord Stream AG.

За інформацією Nord Stream AG, починаючи з листопада 2011 року (початок експлуатації першої нитки "Північного потоку-1") і по 30 листопада 2017 року, обхідним маршрутом було прокачано 200 мільярдів кубометрів "блакитного" палива.

У відповідь на запит УНІАН в "Укртрансгазі" повідомили, що за цей же період Україна забезпечила транзит 400,5 мільярда кубометрів російського газу до Європи.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Росія активно прагне знизити обсяг транзиту газу через територію України. Для цього російський газовий монополіст "Газпром" і його партнери ведуть будівництво "Турецького потоку", який проходить по дну Чорного моря, а також вони мають намір побудувати "Північний потік-2".

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Одна з ниток "Турецького потоку", яка транспортуватиме газ до ЄС буде мати потужність 15,7 мільярда кубометрів на рік. Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

За оцінками "Нафтогазу України", будівництво обхідних маршрутів може позбавити Україну доходу від транзиту газу, які в 2017 році становитимуть 3 мільярди доларів, а також знизить інвестиційну привабливість ГТС. Щоб цього не допустити, в "Нафтогазі" запропонували створити консорціум (за участю європейських партнерів) з управління української ГТС, а також пропонують знизити ставку тарифу на транзит російського газу після 2019 року (закінчення діючого контракту з "Газпромом"). Також в "Нафтогазі" неодноразово підкреслювали, що "Газпром" не виконує контрактні зобов'язання, згідно з яким він зобов'язаний транспортувати через територію України 110 мільярдів кубометрів на рік.