Великий етап підготовки до роз'єднання "Нафтогазу" завершено - Коболєв
04:02, 02 грудня 2017Енергетика
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Голова правління НАК "Нафтогаз України" зауважив, що відокремлення оператора ГТС готується не тільки до виділення, але й до залучення європейського партнера.
Мова йде про відокремлення ГТС / фото УНІАН
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що завершився великий етап підготовки до роз'єднання "Нафтогазу", зокрема щодо відокремлення ГТС. Про це повідомляє "5 канал".
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"В частині розділення, ми якраз сьогодні – це дуже позитивна новина – завершили великий етап підготовки до розділу "Нафтогазу", яке якраз вимагається Третім енергетичним пакетом, і ми говоримо про виділення оператора ГТС, який ми готуємо не тільки до виділення, але й ми готуємо до залучення європейського партнера, що є дуже важливим завданням не тільки для "Нафтогазу", а й для всієї України", - зазначив він.
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