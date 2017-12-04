Запаси газу в українських сховищах становлять 16 мільярдів кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 25 листопада по 2 грудня скоротилися на 2%, або на 320 млн куб. м, - до 16,021 млрд куб. м з 16,341 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Зокрема, за даними компанії, 2 грудня зі сховищ було відібрано 50,92 млн куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала його відбір для потреб опалювального сезону.

Україна на початок опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня) накопичила в ПСГ 16,8 млрд кубометрів газу.