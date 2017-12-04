Ціни на нафту поблизу максимумів з середини 2015 року

Ціни на нафту помірно знижуються зранку в понеділок на тлі зростання бурової активності в США, продовжуючи при цьому перебувати поблизу максимумів з середини 2015 року.

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Ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,44 відсотка до $63,45 за барель. Ф'ючерсні контракти на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $57,98 за барель, що на 0,65 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Кількість бурових установок у США зросла на 2 штуки за тиждень до 1 грудня до 749, свідчать дані нафтосервісної компанії Baker Hughes. Це максимально високий рівень з вересня. Кількість бурових є раннім індикатором обсягу майбутнього видобутку нафти в США.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), виробництво нафти в США зросло до 9,5 мільйона барелів на добу у вересні, що стало найкращим показником в місячному вираженні з квітня 2015 року, коли обсяг нафтовидобутку в США становив 9,6 мільйона барелів на добу.