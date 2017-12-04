Україна з початку року збільшила імпорт газу на 40%

Україна в січні-листопаді поточного року збільшила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 40% - до 13,1 мільярда кубометрів, повідомляє прес-служба оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

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Згідно з повідомленням, у листопаді імпорт газу в Україну з країн ЄС становив 1,3 мільярда кубометрів, що на 13,3% менше, ніж у листопаді минулого року.

У прес-службі зазначили, що імпорт газу для потреб вітчизняних останній рік здійснюється виключно з території європейських країн.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 10 місяців збільшила імпорт газу в 1,5 рази - до 11,8 мільярда кубометрів.

Наприкінці листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у "Газпрому". Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу тільки з ЄС, зокрема зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, Угорщини – 1 мільярд кубометрів і Польщі – 1 мільярд кубометрів.