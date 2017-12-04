"Укргазвидобування" збільшило видобуток газу майже до 14 мільярдів кубів

Найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування" за січень-листопад 2017 року збільшила видобуток природного газу порівняно з аналогічним періодом минулого року на 4,4% - до 13,936 мільярда кубометрів, повідомляє прес-служба компанії.

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Також повідомляється, що в листопаді компанія видобула 1,275 мільярда кубометрів газу, що на 6% більше показника листопада 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року "Укргазвидобування" збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,6 мільярда кубометрів і сьогодні виконує державну програму по нарощуванню щорічного видобутку до 20 мільярдів кубометрів до 2020 року (Стратегію "20/20").

У 2015 році "Укргазвидобування", порівняно з попереднім роком, скоротила видобуток природного газу на 3,8% - до 14,528 мільярда кубометрів.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. 100% акцій компанії належать державному холдингу "Нафтогаз України".