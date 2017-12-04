Парламент на цьому тижні може розблокувати роботу Нацкомісії з тарифів - депутат

Верховна Рада цього тижня може внести зміни в законодавство, які дозволять відновити роботу Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, діяльність якої на сьогодні заблоковано через відсутність кворуму.

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Про це на круглому столі про проблеми в нафтогазовій галузі повідомила народний депутат, член фракції «Блок Петра Порошенка» і парламентського Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Ольга Белькова. «Ми очікуємо, що будуть певні зміни в законодавстві, які врегулюють питання з НКРЕКП. Вони можуть відбутися вже цього тижня», - сказала вона.

При цьому депутат не уточнила, які саме зміни в законодавство можуть бути розглянуті парламентом.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року парламент ухвалив закон про НКРЕКП, згідно з яким члени регулятора відбираються Конкурсною комісією. У жовтні-листопаді Верховна Рада, Кабмін і президент призначили членів Конкурсної комісії.

Починаючи з 13 листопада 2017 року, на засіданнях НКРЕКП немає кворуму (чотири людини), тому не можуть ухвалюватися рішення. 24 листопада глава Нацкомісії Дмитро Вовк заявив, що робота регулятора заблокована. Для відновлення роботи НКРЕКП необхідно, щоб Конкурсна комісія відібрала нових членів регулятора або були внесені зміни в законодавство.

Важливість відновлення роботи регулятора пояснюється необхідністю затвердити тарифи для двох великих енергогенеруючих компаній - «Енергоатом» і «Укргідроенерго», оптову ринкову ціну на електроенергію, а також ухвалити ряд інших рішень, які необхідні для проходження Україною опалювального сезону 2017-2018 років.