Світові ціни на нафту продовжують зростати

Світові ціни на нафту зростають у вівторок вранці на очікуваннях трейдерами даних статистики по запасах нафти в США, повідомляє Прайм.

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Станом на 07:45 вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,03% - до 62,47 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,1% - до 57,53 долара за барель.

Учасники ринку очікують статистику по запасах нафти в США. Зокрема, у вівторок свої дані опублікує Американський інститут нафти (API), а в середу - управління з енергетичної інформації Міненерго США (EIA).

"Тепер всі спостерігатимуть за даними про запаси сирої нафти в США, які опублікують сьогодні і завтра", - наводить агентство Рейтер слова старшого ринкового аналітика OANDA Джеффрі Халлі (Jeffrey Halley).

Разом з тим трейдери продовжують відігравати рішення про продовження угоди про скорочення видобутку нафти ОПЕК+ до кінця наступного року, яке було прийнято на минулому тижні.