НКРЭКУ перевищує свої повноваження, скорочуючи інвестиційні витрати "Енергоатому" на 2018 рік – експерт

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, перевищує свої повноваження, скорочуючи витрати, які передбачені в інвестиційній програмі Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" на 2018 рік для підвищення безпеки роботи атомних блоків, продовження ресурсу їх роботи, а також модернізації електротехнічного обладнання АЕС. Таку думку УНІАН висловила експерт у сфері енергетики, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна.

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За її словами, проблема скорочення інвестиційних витрат "Енергоатому" набуває особливої актуальності у світлі того, що Нацкомісія, строк повноважень двох членів якої закінчується 26 листопада, вже кілька засідань поспіль не може зібрати кворум і прийняти яке-небудь рішення, що може привести до того, що на 2018 рік компанія залишиться з сьогоднішнім низьким тарифом.

"Найжахливіше те, що "Енергоатом" може увійти в 2018 рік з тарифом 46,6 копійки/кВт-год. Це катастрофа... НКРЕКП однозначно перевищує свої повноваження, оскільки регулятор, не розуміючи технічної суті, орієнтується тільки на гроші, скорочуючи витрати компанії за інвестиційною програмою, і не несе жодної відповідальності", - сказала Кошарна.

Вона зазначила, що регулятор значно скоротив фінансування, яке було закладено в інвестпрограмі "Енергоатому" на 2018 рік з низки статей витрат.

"Недофінансування, в порівнянні з раніше затвердженою Міненерговугілля програмою, по статті витрат на підвищення безпеки АЕС склало 30%, на продовження терміну експлуатації – 50%, а на модернізацію електротехнічного обладнання було виділено лише 7% від затвердженого значення", - підкреслила експерт, додавши, що це тягне за собою порушення умов нормальної експлуатації блоків з вини саме електротехнічної частини енергоблоку, а не реакторного острова.

За словами Кошарної, у "Енергоатома" можуть виникнути складнощі в процесі виконання заходів з продовження ресурсу трьох енергоблоків, яке заплановане на наступний рік.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада НКРЕКП знизила тариф на відпуск електроенергії, яку виробляє "Енергоатом", на період листопад-грудень 2017 року на 2,9% - до 46,61 копійки/кВт-год з 48 копійок/кВт-год.

Раніше регулятор представив і схвалила проект рішення про збільшення на 14% тарифу "Енергоатому" на відпуск електроенергії в 2018 року - до 54,7 копійки за кВт-год. Цей проект поки не був прийнятий, як багато хто інші рішення, оскільки комісія не може зібрати кворум на своїх засіданнях.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.