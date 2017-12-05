Україна до 2020 року планує відмовитися від імпорту газу - Гройсман

Україна до 2020 року планує відмовитися від імпорту газу і перейти на енергоресурси власного видобутку, що дозволить знизити їх вартість. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Ми все ще імпортуємо газ. До 2020 року ми плануємо відмовитися від імпорту, і у нас знизиться ціна назавжди. Моя філософія - приймати рішення назавжди, а не давати "подачки" людям", - сказав прем'єр.

За його словами, Україна є самодостатньою в питанні запасів природного газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укртрансгазу", Україна в січні-листопаді поточного року збільшила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 40% - до 13,1 мільярда кубометрів.

Наприкінці листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у "Газпрому". Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу тільки з ЄС, зокрема зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, Угорщини – 1 мільярд кубометрів і Польщі – 1 мільярд кубометрів.

Україна вже більше 700 днів не купує газ безпосередньо у Російської Федерації.

Раніше Гройсман заявляв про плани до 2020 року збільшити видобуток природного газу, як одного з основних енергоносіїв, до 27 мільярдів кубометрів, що дозволить забезпечити внутрішні потреби.

Також в уряді планували після 2020 року почати експорт газу. Ці ж цілі відображені в раніше прийнятій урядом Енергостратегії України до 2035 року.